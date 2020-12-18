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В Нижнем Тагиле после смерти пациентки от COVID-19 в ЦГБ № 1 начата проверка

18 декабря 2020, 09:20
Фото: Яндекс.Карты
В ЦГБ № 1 Нижнего Тагила прокуратура начала проверку после того, как пациента скончалась от коронавируса.

Публикация о скончавшейся женщине появилась в газете «Новый Качканар». 44-летняя женщина была доставлена из Качканара на скорой. Ее положили в палату только через сутки, так как пришлось ожидать очереди на КТ и потом еще несколько часов в приемном покое.

КТ показала, что у пациентки выявлено 80% поражение легких.

Родственники женщины рассказали, что в палате больницы кислород не был подведен к каждой кровати, а потому больным приходилось ходить к оборудованию самостоятельно и дышать по очереди.

Дочь женщины рассказала, что 3 ноября во время разговора с мамой по телефону женщина сказала, что у нее отнялись ноги. На следующий день она скончалась.

Мы сделали запрос в ЦГБ № 1, надо проверять какие были обстоятельства этого события, с каким диагнозом она поступила, какое лечение получала, и были ли какие-нибудь проблемы с кислородным оборудованием, сообщил АН «Между строк» помощник прокурора Андрей Ищенко.

Он отметил, что в больнице имеется 300 оборудованных койко-мест. Однако фактическая потребность кислорода неизвестна. Ищенко добавил, что в октябре–ноябре нагрузка на больницы была высокая, так как персонал массово болел.

Напомним, ранее тагильчане жаловались на очереди на КТ в социальных сетях. Они рассказывали, что ждать приходится почти сутки. В результате потоки пациентов были распределены и в другие больницы.

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