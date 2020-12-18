В Нижнем Тагиле после смерти пациентки от COVID-19 в ЦГБ № 1 начата проверка

Публикация о скончавшейся женщине появилась в газете «Новый Качканар». 44-летняя женщина была доставлена из Качканара на скорой. Ее положили в палату только через сутки, так как пришлось ожидать очереди на КТ и потом еще несколько часов в приемном покое.