На Урале суд огласил приговор мужчинам за тройное убийство и поджог

Второе и третье убийство состоялось через месяц. Щербаков вновь распивал спиртное в компании своих знакомых и третьего подсудимого Дмитрия Хамитова. Между Щербаковым и одним из членов группы произошел конфликт из-за девушки. В процессе драки товарища с противником Хамитов задушил девушку и присоединился к потасовке. Посчитав, что убили обоих, мужчины подожгли дом, желая скрыть следы преступления, однако огонь заметили прохожие и вызвали пожарных. После экспертиза показала, что девушка скончалась не от полученных травм, а от отравления угарным газом.