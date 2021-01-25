Поиск убийцы и денежная компенсация депутатам. Итоги дня в Свердловской области

Количество заболевших коронавирусом в Свердловской области с начала пандемии превысило 68 тысяч человек и составило 68 304 случая, из которых 386 было выявлено за последние сутки. В Нижнем Тагиле с 24 по 25 января зарегистрировано 39 случаев COVID-19, с начала пандемии — 4 092. За минувшие сутки из медучреждений региона выписано 396 человек, всего от инфекции выздоровело 60 815 свердловчан. За все время от коронавируса скончалось 1 938 человек, из них 16 за минувшие сутки.