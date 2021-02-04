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На Урале рыбак забил товарища ножкой от стула и спрятал тело в сугроб

4 февраля 2021, 11:37
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Асбесте заведено уголовное дело на 33-летнего рыбака, который обвиняется в убийстве товарища, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Убийство произошло в деревне Ново-Окунево в одном из гаражей, там товарищи распивали алкоголь после рыбалки. Во время застолья произошел конфликт, обвиняемый избил собутыльника ножкой стула. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

После случившегося, подозреваемый погрузил тело погибшего товарища в мотоблок и отвез его к Рефтинскому водохранилищу за 10 километров от места убийства. Там рыбак спрятал тело в снегу и вернулся домой.

Так как погибший проживал один, родственники не сразу заметили его пропажу. При задержании убийца сознался в преступлении. По его словам, они оба были заядлыми рыбаками, улов продавали и этим зарабатывали на жизнь.

Во время проходившего в гараже «фуршета» старший из рыбаков предъявил своему напарнику претензию по поводу того, что тот забирает себе больше выручки от продажи рыбы,пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Теперь обвиняемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Он показал следователям в каком месте спрятал тело.

Напомним, житель Невьянска зарубил своего бригадира колуном, заснял место преступления на видео и разослал своим знакомым в соцсетях.

Житель Невьянска зарубил начальника колуном и разослал видео знакомым
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#Следственный комитет#Рыбак#Свердловская область#Убийство#Происшествия
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