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По решению суда убийца тагильской модели Дмитрий Лошагин остается в колонии

5 февраля 2021, 02:59
Фото: скриншот с YouTube-канала "Россия 1"
4 февраля на ток-шоу «Прямой эфир» на ТК «Россия 1» пришла семья и близкие люди убитой модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой. Вместе с ведущим и приглашенными экспертами они высказались по поводу того, что суд решил оставить под стражей убийцу девушки — фотографа Дмитрия Лошагина.

Также ведущий шоу Андрей Малахов высказал версию о том, что Дмитрий Лошагин может являться серийным убийцей.

В начале программы он провел параллель с «уральским маньяком», который последние 20 лет убивал девушек-моделей.

В данном случае речь идет об убийстве в 1998 году Олеси Демидовой — владелицы модельного агентства. Девушку, по словам ее матери, пригласили на мероприятие, после чего она пропала и была обнаружена мертвой. На мероприятии также присутствовал Дмитрий Лошагин.

Однако данная гипотеза, по словам юриста из Екатеринбурга Ивана Волкова, является безосновательной.

Он прошел полиграф. Но его причастность к другим серийным преступлениям не подтвердилась,рассказал юрист.

Напомним, в декабре 2020 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга разрешил выпустить Лошагина из колонии, реальный срок ему заменили на ограничение свободы. Однако потерпевшая сторона подала апелляцию и судья Жанна Засыпкина отказалась выпускать фотографа на волю.

Суд оставил убийцу тагильской модели Дмитрия Лошагина в колонии
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