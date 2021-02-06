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В Нижнем Тагиле проходит детская «Лыжня России»

6 февраля 2021, 08:05
Фото: «Тагильский рабочий»
В Нижнем Тагиле в спорткомплексе «Президентский» на ГГМ проходит детская «Лыжня России».

6 февраля на старт вышли воспитанники детских садов. Заявки на участие подали 119 дошкольных образовательных учреждений, пишет «Тагильский рабочий».

1200 юных тагильчан преодолели дистанцию в 500 метров. После финиша были организованы горячий чай с булочками.

На память каждый участник получил номер, шапочку с символикой и медаль.

Напомним, в Свердловской области началась регистрация участников 39-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021». Главный старт соревнований состоится 13 февраля в Нижнем Тагиле на территории спорткомплекса «Аист» с соблюдением «противоковидных» норм.

В Свердловской области началась регистрация на «Лыжню России — 2021»
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#Лыжня России#Соревнования#Детский сад#Нижний Тагил#Спорт
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