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«Не проехать, не пройти»: в Верхней Салде из-за морозов прорвало трубу

10 февраля 2021, 15:17
Фото: vSalde
В Верхней Салде из-за морозов прорвало трубопровод холодного водоснабжения. Это привело к тому, что вода залила дворовую дорогу.

Третий день бежит вода на дорогу, людям не проехать, не пройти,написал один из очевидцев происходящего.

Авария произошла 8 февраля, сообщает vSalde со ссылкой на МУП «Гор. УЖКХ». На следующий день прибыли коммунальщики, однако из-за морозов сломался экскаватор, поэтому работы пришлось перенести на несколько дней. Планируется, что устранение аварии возобновится в пятницу.

Напомним, в Нижнем Тагиле 9 февраля возле дома № 12 на улице Матросова прорвало трубу. Из-за этого тротуар оказался залит водой.

В Нижнем Тагиле на Тагилстрое тротуар залило водой из прорваной трубы
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#Коммунальная авария#Холодная вода#Труба#Верхняя и Нижняя Салда#Происшествия
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