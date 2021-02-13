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Posted 13 февраля 2021, 08:16

Published 13 февраля 2021, 08:16

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

В Екатеринбурге ночью сгорели два коттеджа в цыганском поселке

13 февраля 2021, 08:16
В Екатеринбурге пожарные более семи часов тушили два коттеджа в цыганском поселке, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на улице Тельмана, 83 поступило на пульт диспетчеру в 20.27. Горели два частных жилых дома, площадь пожара составила 270 квадратных метров.

На месте пожара работали 48 человек личного состава и 15 единиц спецтехники, среди них и высотная. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершилась к 3.34. Для тушения пожара и защиту соседних строений от огня было создано два боевых участка, работали пять звеньев газодымозащитной службы.

До прибытия огнеборцев из домов самостоятельно эвакуировались четыре человека, пострадавших нет.

Напомним, 9 февраля в Нижнем Тагиле на улице Оплетина произошел пожар в квартире трехэтажного жилого дома. Хозяин уснул с непотушенной сигаретой. Соседи, которые почувствовали запах дыма, вызвали пожарных.

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