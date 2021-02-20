Алексей Навальный не смог оспорить приговор и остался за решеткой

Адвокаты явились на заседание с требованием ЕСПЧ освободить оппозиционера, однако Бабушкинский суд Москвы оставил приговор к реальному заключению и зачел время, проведенное под домашним арестом. Таким образом, Алексей Навальный проведет за решеткой два года и шесть месяцев.