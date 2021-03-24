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Доцента свердловского ВУЗа обманули на 4 млн «сотрудники банка»

24 марта 2021, 10:20
Фото: 1Mediainvest.ru
Четыре миллиона рублей выманили у доцента свердловского ВУЗа телефонные мошенники. Они представились работниками банка.

Заявление о преступлении поступило в полицию Екатеринбурга 23 марта. Заявителем оказался доцент кафедры одного из высших учебных заведений Урала.

Мошенники действовали по стандартной схеме. Они представились сотрудниками банка и сообщили мужчине, что с его счета пытаются списать деньги. Чтобы вычислить «злоумышленника», звонившие попросили преподавателя оформить кредит на четыре миллиона рублей и перевести его на указанный счет.

Преподаватель сообразил, что необходимо уточнить в банке, числится ли звонивший сотрудник в штате. К сожалению, было уже слишком поздно и миллионы бесследно исчезли, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полковник Горелых отметил, что по данным МВД на 24 марта 2021 года зарегистрировано 1 330 случаев мошенничества. Во всех случаях люди собственноручно перевели средства, чтобы «жулики» могли «спокойно вести барский образ жизни».

В связи с этим пресс-служба областного ГУ МВД организовала прямую линию на телевидении. МВД предупредило жителей, чтобы тщательно обдумывали свои действия и советовались с родными.

Напомним, 22 марта сообщалось, как на 140 тысяч рублей обманули «сотрудники банка» жительницу Нижнего Тагила. В полиции пострадавшая рассказала, что с ней связался неизвестный мужчина и представился главным менеджером банка. Он рассказал, что кто-то из сотрудников банковской системы хочет оформить на имя девушки кредит в размере 220 тысяч рублей. Чтобы вычислить «недобросовестного сотрудника», мошенник убедил тагильчанку самой оформить кредит.

«Сотрудник банка» уговорил тагильчанку оформить кредит и выманил 140 тысяч рублей
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