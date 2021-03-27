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Шесть новых низкопольных автобусов переданы в аренду «Союз-НТ» администрацией города

27 марта 2021, 07:48
Фото: 1mediainvest.ru
Шесть новых низкопольных автобусов получил в аренду перевозчик «Союз-НТ», соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте Нижнего Тагила 25 марта.

Теперь ООО «Объединение «Союз-НТ» должно в десятидневный срок представить копию договора в Управление муниципального имущества администрации Нижнего Тагила.

Напомним, 17 новых низкопольных автобусов выйдут в Нижнем Тагиле на рейсы до конца марта. Сейчас уже курсирует один из них по маршруту № 14 от ТЦ «Райт» до ВМЗ. Договор аренды заключается на семь лет, ежемесячная плата за один автобус — 50 тысяч рублей. Транспорт был приобретен за 107 миллионов рублей у компании «Симаз» в рамках нацпроекта «Экология».

17 новых автобусов выйдут на рейсы в Нижнем Тагиле до конца марта
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#Союз-НТ#Аренда#Автобусы#Нижний Тагил#Эксклюзив#Транспорт
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