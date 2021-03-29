Сын нашел зажигалку: мать-одиночка рискует потерять троих детей после пожара

Инцидент случился на улице Академика Бардина, 49 в двухкомнатной квартире. Причиной пожара стало то, что шестилетний мальчик нашел зажигалку и поджег матрас. В этот момент матери дома не было. В результате произошедшего никто не пострадал, но двух детей поместили в больницу. После этого на семью обратили внимание органы опеки.