TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лаборатория для обучения мехатронике появится в школе № 75/42 в Нижнем Тагиле

31 марта 2021, 14:51
Фото: 1mediainvest.ru
1,7 миллиона рублей было выделено на создание лаборатории для обучения мехатронике в школе № 75/42 и на модернизацию актового зала в школе № 81 в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба ЕВРАЗ.

Лаборатория будет сконструирована в рамках проекта «Инженерная коллаборация». На данный момент были приобретены магазинная и конвейерная станции, также необходимые для их сборки инструменты и компрессор.

Факультатив по мехатронике, которая объединяет электронику, механику, пневматику и программирование, можно посещать с 14 лет, а наиболее успешные школьники смогут поучаствовать в региональном чемпионате WorldSkills.

В школе № 81 был осуществлен ремонт актового зала, а также приобретена новая мебель, мультимедийное и световое оборудование.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Руднике из-за отсутствия необходимых документов подрядчик на ремонт школы № 24 не был определен. В связи с этим конкурс признан несостоявшимся.

Конкурс на ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле признан не состоявшимся
Узнать подробнее

Материалы по теме
Конкурс на ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле признан не состоявшимсяУчасток для постройки школы на 1,2 тысячи мест предоставлен в Нижнем ТагилеПрием заявлений в начальные классы школ Нижнего Тагила стартует 1 апреля
#Ремонт#Школы#Лаборатория#Обучение#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14