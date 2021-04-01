Убийца Ксении Каторгиной в Екатеринбурге пожаловался на угрозы семье

Напомним, 17 марта сообщались детали убийства Ксении Каторгиной. Ксения погибла от кровопотери в течение 10 минут после ножевых ранений. Ей было нанесено не менее 14 ударов. В некоторые места нож заходил несколько раз, расширяя разрез. Раны были в область груди и переднюю часть бедра. Также на теле были обнаружены кровоподтеки в области висков, носа и верхней губы.