Мобильные пункты вакцинаци от коронавируса заработают в Нижнем Тагиле

По состоянию на 2 апреля 2021 года в Городской инфекционной больнице и санатории Руш развернуто 310 коек, предусмотренных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, из них 27 свободны. В городской больнице № 1 все койки для заболевших ковидом закрыты. Больница вернулась к работе в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.