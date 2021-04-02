Пятеро детей пострадали в ДТП с вылетевшим в кювет минивэном в Полевском

По словам 35-летней женщины-водителя, она 1 апреля повезла свою дочь и ее четверых одноклассников на интеллектуальную игру. Кроме того, на переднем сидении находилась классный руководитель. Она в происшествии не пострадала. Установлено, что родителям и администрации школы было известно о поездке. На данный момент в образовательном учреждении проводится проверка.