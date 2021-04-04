Три человека пострадали в аварии на Ново-Московском тракте в Свердловской области

Инцидент произошел 4 апреля, около 04.00. Легковые автомобили направлялись в сторону Екатеринбурга. Водитель отечественного транспорта предпринял попытку выполнить маневр перестроения и не пропустил иномарку, двигающуюся в попутном направлении. В результате в правый бок «Лады» врезался Ford Mondeo. Иномарка также получила механические повреждения, сообщает Е1 со ссылкой на областное отделение пропаганды ГИБДД.