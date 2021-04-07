Почти 600 тысяч взяли в кредит тагильчанки и «подарили» мошенникам

Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что в данный момент на женщину оформляется кредит в одном из офисов банка в Екатеринбурге. После того, как женщина заверила звонившего в том, что кредит она не оформляет, «специалист банка» посоветовал для пресечения мошеннических действий отменить ранее поданную заявку, и подтвердить новую, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».