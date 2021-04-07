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Posted 7 апреля 2021, 07:16

Published 7 апреля 2021, 07:16

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Почти 600 тысяч взяли в кредит тагильчанки и «подарили» мошенникам

7 апреля 2021, 07:16
В очередной раз крупные суммы перевели телефонным мошенникам жительницы Нижнего Тагила, перед этим оформив кредит по звонку от «сотрудника банка».

С заявлением в полицию обратилась 24-летняя жительница Нижнего Тагила, которая рассказала, что, поддалась на уловки телефонных мошенников. Женщина оформила кредит на сумму 250 тысяч рублей, а затем перевела деньги на счета, указанные злоумышленниками.

Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что в данный момент на женщину оформляется кредит в одном из офисов банка в Екатеринбурге. После того, как женщина заверила звонившего в том, что кредит она не оформляет, «специалист банка» посоветовал для пресечения мошеннических действий отменить ранее поданную заявку, и подтвердить новую, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Тагильчанка продиктовала номер своей банковской карты, а через некоторое время поняла, что ее обманули.

В подобной ситуации оказалась и 44-летняя жительница района Красный Камень. Она лишилась 330 тысяч рублей, 270 из которых также были оформлены, как кредитный займ

Как сообщили в полиции, по данным фактам в отделе № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» организована проверка, в ходе которой специалисты пытаются установить движения похищенных денежных средств.

Стражи правопорядка отмечают, что число обманутых мошенниками тагильчан только растет. Они обращаются к гражданам с просьбой быть предельно внимательными при общении по телефону с представителями банков и финансовых организаций. И напоминают, что ни в коем случае нельзя передавать незнакомым лицам номера своих карт и какие-либо коды.

Напомним, 27-летняя жительница Ленинского района в Нижнем Тагила поверила телефонным мошенникам, оформила кредит и перевела им более 140 тысяч рублей.

«Сотрудник банка» уговорил тагильчанку оформить кредит и выманил 140 тысяч рублей
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#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Мошенники#Телефонные мошенники
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