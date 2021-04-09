Десятки человек эвакуировали из-за пожара в детском центре в Екатеринбурге

Три десятка человек эвакуировали из-за пожара в детском центре на улице Металлургов, 14 в Екатеринбурге. Сотрудникам МЧС для ликвидации возгорания пришлось вскрывать дверь.

Возгорание электрощитовой, расположенной на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома на Металлургов, 14, где находится детский центр «Вавилон», произошло утром 9 апреля. По лестничным маршам было эвакуировано 30 жителей, в том числе 1 несовершеннолетний. Как рассказали Е1 очевидцы, в самом помещении детского центра в момент возгорания никого не было, поэтому огнеборцам пришлось вскрывать двери. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 16 человек личного состава, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В ведомстве отметили, что ликвидировать горение удалось в восьмом часу утра, пострадавших нет. Напомним, 1 апреля пожар случился в подпольном террариуме в Екатеринбурге — погибли сотни экзотических животных и млекопитающих. Материалы по теме В питомнике для ездовых собак под Екатеринбургом произошел пожар Из горящего дома спас пенсионеров уральский гаишник