Из горящего дома спас пенсионеров уральский гаишник

Posted 6 апреля 2021, 13:28
Published 6 апреля 2021, 13:28
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
27 марта 2021 года в селе Багаряк Челябинской области капитан полиции ДПС ГИБДД Сергей Стафеев проезжая на личном автомобиле увидел, что на одной из улиц из-под крыши частного дома идет густой дым.
Оценив обстановку и попросив жену вызвать пожарных, инспектор подошел к горящему дому. Чтобы убедиться в отсутствии людей внутри, он начал стучать в окна и двери, сообщает Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.
Громкий звук разбудил находящихся внутри пожилых людей, мужчину и женщину. Они не знали, что в их доме произошло возгорание. Сотрудник ДПС помог людям покинуть горящее помещение через окно. Без обуви и одежды погорельцы были переданы прибывшим врачам скорой помощи. В результате скорого прибытия пожарных, удалось избежать полного уничтожения дома и распространения пламени на соседние дома.
У 82-летнего мужчины диагностированы незначительные ожоги. Госпитализация в медицинское учреждение ему не потребовалась. Женщиной травмы не получены. Сейчас супруги находятся на временном размещении у родственников Сергея Стафеева.
Напомним, женщина погибла и мужчина пострадал при пожаре на проспекте Мира в Нижнем Тагиле, сообщает Отдел надзорной деятельности.