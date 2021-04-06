Из горящего дома спас пенсионеров уральский гаишник

Громкий звук разбудил находящихся внутри пожилых людей, мужчину и женщину. Они не знали, что в их доме произошло возгорание. Сотрудник ДПС помог людям покинуть горящее помещение через окно. Без обуви и одежды погорельцы были переданы прибывшим врачам скорой помощи. В результате скорого прибытия пожарных, удалось избежать полного уничтожения дома и распространения пламени на соседние дома.