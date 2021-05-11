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Posted 11 мая 2021, 17:17

Published 11 мая 2021, 17:17

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Вахтерша казанской школы получит награду за сопротивление стрелявшему

11 мая 2021, 17:17
Вахтершу гимназии № 175 в Казани наградят в Татарстане за то, что она нажала тревожную кнопку, когда увидела стрелка. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

По его словам, женщина первая преградила путь злоумышленнику, тем самым оказав ему сопротивление. Также она нажала тревожную кнопку и вызвала Росгвардию, сообщает Inkazan.ru.

Руководство Татарстана намерено представить эту отважную женщину к награде. Абсолютно заслужено!написал Хинштейн в своем личном Telegram-канале.

В школе, в которой случилась стрельба, не было охраны ЧОП. Для ЧП там была установлена тревожная кнопка.

Напомним, инцидент произошел 11 мая. Сообщалось о стрельбе и взрыве в школе № 175 в Казани. Спецслужбы эвакуировали школу и задержали 19-летнего подозреваемого.

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#Общество#Награда#Школа#Стрельба#Погибшие#Теракт#Казань
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