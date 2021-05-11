Вахтерша казанской школы получит награду за сопротивление стрелявшему

Вахтершу гимназии № 175 в Казани наградят в Татарстане за то, что она нажала тревожную кнопку, когда увидела стрелка. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

По его словам, женщина первая преградила путь злоумышленнику, тем самым оказав ему сопротивление. Также она нажала тревожную кнопку и вызвала Росгвардию, сообщает Inkazan.ru. Руководство Татарстана намерено представить эту отважную женщину к награде. Абсолютно заслужено!написал Хинштейн в своем личном Telegram-канале. В школе, в которой случилась стрельба, не было охраны ЧОП. Для ЧП там была установлена тревожная кнопка. Напомним, инцидент произошел 11 мая. Сообщалось о стрельбе и взрыве в школе № 175 в Казани. Спецслужбы эвакуировали школу и задержали 19-летнего подозреваемого. Материалы по теме Свердловский таксист похитил дочь и увез ее в Казань Проверки пройдут в свердловских школах из-за стрельбы в Казани Бастыркин взял на контроль расследование массового расстрела школьников в Казани