На 13 запланированных дорогах начались работы в рамках нацпроекта БКАД в Тагиле

По словам главы города Владислава Пинаева, на многих объектах работы осуществляются с опережением графиков. Подрядчикам стоит учитывать погодные условия на Урале и набирать объемы, рассказал мэр. На данный момент на улице Калинина, а также как на Ильича и Энтузиастов, подрядчики снимают старый асфальт и демонтируют, устанавливают бортовой камень.