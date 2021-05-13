На 13 запланированных дорогах начались работы в рамках нацпроекта БКАД в Тагиле

Posted 13 мая 2021, 16:29
Published 13 мая 2021, 16:29
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
По словам главы города Владислава Пинаева, на многих объектах работы осуществляются с опережением графиков. Подрядчикам стоит учитывать погодные условия на Урале и набирать объемы, рассказал мэр. На данный момент на улице Калинина, а также как на Ильича и Энтузиастов, подрядчики снимают старый асфальт и демонтируют, устанавливают бортовой камень.
На улице Зари планируется отремонтировать дорогу протяженностью 1 800 метров, отметил заместитель директора ООО «УБТ-Сервис» Дмитрий Халтурин. На улице Энтузиастов, где дорога имеет протяженность 2 247 метров, работы начнутся в конце июня.
Предполагается, что дорога на улице Кушвинской станет первым объектом БКАД, который можно будет сдать в эксплуатацию уже в мае.
Объект выполнен процентов на девяносто. Еще предстоит сделать благоустройство, провести диагностику и испытания материалов,рассказал заместитель директора службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков.
Напомним, строители начали асфальтирование улицы Шевченко на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Она станет частью объездного пути через Северный поселок. Мост на улице Циолковского закрыли для движения транспорта 11 мая.