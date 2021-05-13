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Posted 13 мая 2021, 12:35

Published 13 мая 2021, 12:35

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Подросток месяц ездил в школу за рулем ВАЗа и попался полиции в Екатеринбурге

13 мая 2021, 12:35
15-летний подросток около месяца ездил за рулем автомобиля в школу, не имея водительского удостоверения. Его поймали сотрудники ГИБДД.

Сотрудники полиции остановили нарушителя на улице Щорса в Екатеринбурге. Молодой человек объяснил полицейским, что направляется в сервис по ремонту автомобилей, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Школьник был задержан полицейскими и доставлен в отдел. Выяснилось, что несовершеннолетний месяц назад приобрел у друга автомобиль ВАЗ за 30 тысяч рублей. Он передвигался на нем по городу и ездил в школу. Подросток рассказал правоохранителям, что не знал об ответственности за езду без прав.

Молодому человеку разъяснили действие норм законов и рассказали о возможной административной ответственности. Автомобиль был помещен на спецстоянку. Информация была направлена в ПДН.

Напомним, 5 мая сообщалось, как пьяный мотоциклист без прав устроил гонки с полицией на Красном Камне в Нижнем Тагиле. Нарушителя удалось поймать во дворе дома № 112 на улице Пархоменко. Он пытался убежать, но сотрудник ГИБДД догнал его и повалил на землю. После этого мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Он «надул» в трубочки 0,352 промилле.

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