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Posted 14 мая 2021, 14:56

Published 14 мая 2021, 14:56

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге отказался от своих показаний

14 мая 2021, 14:56
Михаил Федорович, который обвиняется в убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге, отказался давать показания.

Допрос прошел 14 мая в Свердловском областном суде. Свое решение мужчина объяснил волнением. После адвокат начала зачитывать старые протоколы допросов об убийстве девушки и похищении матери Екатерины Меньшиковой. В результате Михаил Федорович раскаялся, однако он все равно не согласился с некоторыми показаниями.

После того, как прозвучал текст явки с повинной, обвиняемый отказался от своих слов. Он сказал, что не принимал решение, чтобы убить Каторгину — это сделал сам Марат Ахметвалиев, сообщает Е1.

Напомним, 17 марта сообщались детали убийства Ксении Каторгиной. Ксения погибла от кровопотери в течение 10 минут после ножевых ранений. Ей было нанесено не менее 14 ударов. В некоторые места нож заходил несколько раз, расширяя разрез. Раны были в область груди и переднюю часть бедра. Также на теле были обнаружены кровоподтеки в области висков, носа и верхней губы.

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