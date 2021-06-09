Пожар в здании банка и убийство пропавшей. Итоги дня в Свердловской области

Полиция задержала тагильчанина, подозреваемого в убийстве 35-летней женщины из Березовского. Она пропала 6 июня, после того как уехала в Екатеринбург. Следователи выяснили, что домой женщина возвращалась на попутной машине, водитель был найден. В совершении преступления признался ранее судимый 49-летний житель Нижнего Тагила, который был за рулем. Он рассказал, что сделал это, чтобы похитить ценные вещи пропавшей. Тело он спрятал в лесном массиве недалеко от Серовского тракта. Сейчас задержанный находится под стражей. Ему предъявлено обвинение за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Тагильский полицейский, который пытался передать в суде наркотики обвиняемым, задержан в ходе оперативных мероприятий. В отношении старшего сержанта организована служебная проверка, он был уволен из МВД в кратчайший срок. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный оборот наркотиков, совершенное лицом с использованием служебного положения (ст. 228 УК РФ). Экс-полицейскому грозит до 20 лет лишения свободы.
Бывшего тагильского полицейского Руслана Белоконного снова пытались арестовать 8 июня, когда мужчина приехал на заседание суда. Он рассказал, что после заседания следователь вызвал инспекторов ГИБДД, составивших на него протокол месяц назад. В ночь с 12 на 13 мая, когда Белоконного задержали сотрудники ОМОНа, несколькими часами ранее он был остановлен экипажем ДПС. Мужчину попросили пройти тестирование на содержание алкоголя в крови. Руслан согласился и зафиксировал процесс на камеру видеонаблюдения. Тестирование показало 0.00 промилле. Однако согласно протоколу, составленному в то время, когда он был задержан ОМОНом, экс-полицейский отказался от подписи в документе. В результате Белоконного хотели снова арестовать, но он возмутился и сказал, что будет распространять информацию в СМИ. После этого Руслан был отпущен.
В бывшем здании «Тагилбанка» на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле произошел пожар в архиве на первом этаже. На месте работали спасатели и восемь единиц спецтехники. В результате возгорания пострадал мужчина, который проводил плановые работы в архиве. Сначала его осмотрели медики скорой помощи, затем пострадавший был госпитализирован на автомобиле реанимации.