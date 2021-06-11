TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Добровольный техосмотр для легковушек может появиться в России

11 июня 2021, 04:42
Фото: 1mediainvest.ru
МВД готовит предложения для внесения изменений в федеральные законы «О техническим осмотре» и «О безопасности дорожного движения», согласно которым техосмотр может стать добровольным для владельцев легковых автомобилей.

Сами автолюбители заинтересованы в исправности своего транспортного средства и поэтому должны иметь возможность проходить проверку в удобное время и комфортных условиях. Это позволит сократить число аварий из-за неполадок ТС, считают авторы проекта. О возможных изменениях сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу ГИБДД России Михаила Черникова.

Правки касаются только водителей легковушек, но не такси, грузовиков, спецавтомобилей и общественного транспорта.

Такие изменения позволят Госавтоинспекции сосредоточиться на техническом осмотре именно этих транспортных средств, так как нередко техническая неисправность является сопутствующей причиной аварий при перевозке пассажиров и грузов, отметил Черников.

Напомним, утром 10 июня в городе Лесной Свердловской области из-за отказа тормозов пассажирский автобус влетел в толпу людей. В результате ДТП погибли шесть человек. В отношении водителя «ПАЗа», допустившего смертельную аварию, возбуждено уголовное дело.

После ДТП с шестью погибшими в Лесном на водителя «ПАЗа» заведено уголовное дело
Узнать подробнее

Материалы по теме
Наказание для пьяных водителей будет ужесточено в РоссииШесть человек погибли: автобус влетел в остановку с людьми в ЛесномПосле ДТП с пассажирским автобусом в Лесном проходит проверка СКР и прокуратуры
#Россия#Авто#Транспорт#Госавтоинспекция#МВД#Общество#Техосмотр
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25