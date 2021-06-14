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Улетели с моста в озеро: два человека погибли в ДТП в Ревде

14 июня 2021, 07:11
Фото: Ревда-инфо.ру
Водитель и пассажир «ВАЗа» погибли в аварии ночью 14 июня в Ревде. 32-летний мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в озеро.

Автомобиль «ВАЗ-21124» ночью 14 июня слетел с моста в озеро в Ревде недалеко от остановки общественного транспорта «Совхоз». В салоне легковушки находились два человека, оба они погибли.

На место происшествия выезжали сотрудник ГИБДД и МЧС, которые при помощи спецтехники подняли машину со дня водоема.

Как выяснили автоинспекторы, 32-летний водитель «ВАЗа» возвращался домой с дачи.

Также один из свидетелей уточнил, что достал из данной машины мужчину, который находился на переднем пассажирском сиденье без признаков жизни, рассказали E1 в региональном ГИБДД.

В данный момент по факту смертельной аварии в полиции организована проверка.

Напомним, 12 июня двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на границе Свердловской области и ХМАО, еще пятеро получили травмы. На месте инцидента, в Ивдельском районе, работала следственно-оперативная группа.

Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на границе Свердловской области и ХМАО
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