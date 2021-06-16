24 пьяных водителя и 36 без прав: итоги рейда ГИБДД в Нижнем Тагиле

Напомним, ловить должников с 14 по 18 июня в рамках оперативно-профилактического мероприятия будет ГИБДД Нижнего Тагила. Особое внимание дорожные инспекторы уделят выявлению и привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за нарушение ПДД.