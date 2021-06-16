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24 пьяных водителя и 36 без прав: итоги рейда ГИБДД в Нижнем Тагиле

16 июня 2021, 08:41
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
По итогам массовых проверок автолюбителей, которые прошли с 9 по 14 июня в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе, было выявлено 70 грубых нарушений ПДД.

В ходе очередного рейда сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила выявили 24 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении них составлены административные протокола по ст. 12.8 КоАП РФ, сообщает городское отделение пропаганды ГИБДД.

Еще 8 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования и были привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Также были выявлены 36 водителей, управлявших транспортными средствами, не имея водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

Еще на 2 водителей возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ).

Напомним, ловить должников с 14 по 18 июня в рамках оперативно-профилактического мероприятия будет ГИБДД Нижнего Тагила. Особое внимание дорожные инспекторы уделят выявлению и привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за нарушение ПДД.

Ловить должников будет ГИБДД Нижнего Тагила с 14 по 18 июня
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#ГИБДД#Рейды#Водители#Пьяные#Общество#Нижний Тагил
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