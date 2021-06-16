Лестницы в Комсомольском сквере и у Театра кукол восстановят в Нижнем Тагиле

Заказчиком выполнения работ по восстановлению лестничных маршей на территориях общего пользования выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Согласно контракту подрядчик должен будет отремонтировать лестничный марш № 2 напротив Театра кукол, а также лестницы в сквере «Комсомольский» в центре Нижнего Тагила.
По итогам электронного аукциона ремонтными работами займется единственная компания, подавшая заявку, — ООО «Строительная компания «Винсара» из Нижнего Тагила. Директором компании, основной вид деятельности которой — строительство жилых и нежилых зданий, является Алексей Геннадьевич Жиганов.
Напомним, конкурс по определению подрядчика, который за 10,5 миллионов рублей займется возведением стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле, не состоялся.