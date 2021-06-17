Нововведения из-за COVID-19 появились в ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле

С 17 июня в стационаре больницы открывается колл-центр, который будет работать ежедневно с 8.00 дл 20.00. Позвонить туда можно по телефону 8 (3435) 31-19-19. Туда могут обратиться родственники заболевших COVID-19 тагильчан. В бюро им будет предоставлена вся необходимая информация.
Также можно обратиться в отделение, где лежит пациент. Звонки принимаются строго с 14.00 до 15.00. Ограничение введено, чтобы не отвлекать персонал от лечебного процесса.
С 16.00 до 18.00 в ЦГБ № 1 будет проходить организация передач от родственников. Прием осуществляется в «чистом приемнике». Он располагается у запасного входа главного корпуса (со стороны лесного массива). Обязательно указывается ФИО больного и номер его палаты.
На сайте больницы существует кнопка «Обратная связь». Заведующие отделениями теперь будут предоставлять ответ в течение суток.
Напомним, из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией первая городская больница Нижнего Тагила, которая в начале пандемии была перепрофилирована в «ковидный» госпиталь, вновь начала принимать зараженных COVID-19.