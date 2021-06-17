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Нововведения из-за COVID-19 появились в ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле

17 июня 2021, 04:00
Фото: 1mediainvest.ru
В связи с ситуацией с коронавирусом в первой городской больнице Нижнего Тагила появились нововведения, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе медучреждения.

С 17 июня в стационаре больницы открывается колл-центр, который будет работать ежедневно с 8.00 дл 20.00. Позвонить туда можно по телефону 8 (3435) 31-19-19. Туда могут обратиться родственники заболевших COVID-19 тагильчан. В бюро им будет предоставлена вся необходимая информация.

Также можно обратиться в отделение, где лежит пациент. Звонки принимаются строго с 14.00 до 15.00. Ограничение введено, чтобы не отвлекать персонал от лечебного процесса.

С 16.00 до 18.00 в ЦГБ № 1 будет проходить организация передач от родственников. Прием осуществляется в «чистом приемнике». Он располагается у запасного входа главного корпуса (со стороны лесного массива). Обязательно указывается ФИО больного и номер его палаты.

На сайте больницы существует кнопка «Обратная связь». Заведующие отделениями теперь будут предоставлять ответ в течение суток.

Снова принимать ковидных больных начала городская больница № 1 Нижнего Тагила
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Напомним, из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией первая городская больница Нижнего Тагила, которая в начале пандемии была перепрофилирована в «ковидный» госпиталь, вновь начала принимать зараженных COVID-19.

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#ЦГБ №1#Нововведение#Коронавирус#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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