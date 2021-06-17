Нововведения из-за COVID-19 появились в ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле

С 17 июня в стационаре больницы открывается колл-центр, который будет работать ежедневно с 8.00 дл 20.00. Позвонить туда можно по телефону 8 (3435) 31-19-19. Туда могут обратиться родственники заболевших COVID-19 тагильчан. В бюро им будет предоставлена вся необходимая информация.