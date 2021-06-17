Пенсионерка убила сына в Екатеринбурге и спрятала труп

По версии следствия, 72-летняя екатеринбурженка 4 декабря 2020 года поссорилась с сыном и в ходе очередного конфликта толкнула его. Мужчина не удержался на ногах и упал. Далее осужденная неустановленным тупым твердым предметом с острым лезвием умышленно нанесла более 30-ти ударов по жизненно-важным органам головы, шеи и туловища своего сына. Мужчина скончался от полученных травм на месте до приезда скорой помощи.
Пытаясь избежать ответственности за содеянное, осужденная связала труп сына имеющейся у нее веревкой и скотчем, завернула тело в покрывало. Ночью вынесла его к зданию, расположенному напротив дома. В этом ей помогала дочь. Упаковку от трупа и орудие убийства были выброшены в мусорный контейнер.
Причиной конфликтов было злоупотребление алкоголем мужчиной и его нежелание работать.
Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также женщина будет проходить принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, совмещенное с основным наказанием.
Напомним, в Березовском городском суде присяжные второй раз оправдали 22-летнего Евгения Швецова, которого обвиняли в умышленном убийстве своего знакомого во время конфликта между ними.