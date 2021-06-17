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Проектировать сети водоснабжения в Новоасбесте будет екатеринбургская компания

17 июня 2021, 12:36
Фото: pixabay.com
Проектировкой 15,7 тысячи метров сетей холодного водоснабжения в Новоасбесте займется ООО «Тепловые решения» из Екатеринбурга.

Всего на тендер было подано три заявки. «Тепловые решения» снизило начальную сумму контракта более, чем на 50%, с 3,3 миллиона рублей до 1,5 миллиона, и стало победителем.

ООО «Тепловые решения» работает с 2012 года. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультаций в этих областях. Директором организации является Юрий Гусев. Ранее «Тепловые услуги» были подрядчиками на работах для управления ЖКХ и строительства в Первоуральске, администрации Сысертского городского округа и других ведомств Свердловской области.

Напомним, работы необходимо выполнить до 11 сентября 2021 года. В проекте по ремонту хозяйственно-противопожарного водопровода необходимо предусмотреть не только замену магистральных трубопроводов, но и ремонт водоразборных колонок, пожарных гидрантов и колодцев. Отмечается, что на данный момент часть жилых домов не подключены к водопроводу, холодную воду жители берут из водоразборных колонок.

15,7 тысячи метров сетей водоснабжения планируется отремонтировать в Новоасбесте
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