К обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг готовится Свердловская область

Он пояснил, что после объявления обязательной вакцинации для работников сферы обслуживания граждане должны будут поставить прививку в течение двух недель. Также вице-губернатор отметил, что на данный момент в Свердловской области ситуация с заболеваемостью лучше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.