Система наказаний за вредные выбросы будет разработана в России

Напомним, во втором чтении в Думе было решено принять поправку о квотировании городов с наиболее загрязнённой атмосферой. Квоты на выбросы вредных веществ действуют в 12 городах: Красноярск, Липецк, Братск, Нижний Тагил, Красноярск, Магнитогорск, Медногорск, Омск, Норильск, Новокузнецк, Чита, Челябинск и Череповец.