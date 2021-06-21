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Система наказаний за вредные выбросы будет разработана в России

21 июня 2021, 08:37
Фото: 1mediainvest.ru
Для тех компаний и индивидуальных предпринимателей, кто не выполнит целей по снижению выбросов на 20%, установленных законом «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ», поручила разработать наказания вице-премьер Виктория Абрамченко.

Минфину, Минэкономразвития и Росприроднадзору поручено разработать законопроект об административной ответственности за несоблюдение нормативов по квотированию выбросов вредных веществ в атмосферу в 12 промышленных центрах, участвующих в проекте «Чистый воздух», сообщает РБК.

Документ должен быть внесен в правительство до 30 октября 2021 года, обозначила вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая экологию. В проекте зарегистрировано 487 объектов, соглашения о сокращении заключили 33 компании.

Среди видов административных наказаний для компаний в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрены предупреждение, штрафы и приостановление деятельности.

Напомним, во втором чтении в Думе было решено принять поправку о квотировании городов с наиболее загрязнённой атмосферой. Квоты на выбросы вредных веществ действуют в 12 городах: Красноярск, Липецк, Братск, Нижний Тагил, Красноярск, Магнитогорск, Медногорск, Омск, Норильск, Новокузнецк, Чита, Челябинск и Череповец.

Дума поддержала поправку о квотировании выбросов в городах с загрязнённым воздухом
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