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На 16,7% выросла средняя зарплата в апреле 2021 года в Свердловской области

24 июня 2021, 08:32
Фото: 1mediainvest.ru
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,7% выросла средняя заработная плата в апреле 2021 года в Свердловской области. Она составила почти 48 тысяч рублей.

Жители Среднего Урала в апреле 2021 года заработали в среднем по 47,9 тысяч рублей, сообщает «Областная газета».

Самыми высокооплачиваемыми специалистами оказались финансисты и страховщики, их средняя зарплата составила около 84 тысяч рублей.

Порядка 75 тысяч рублей получали специалисты в сферах информации и связи, чуть меньше — 73,8 тысячи — ученые-исследователи и разработчики.

Меньше всего за свою работу получали работники общепита и гостиниц — почти 27 тысяч рублей, работники сельского и лесного хозяйства — 33,5 тысячи, продавцы и автомеханики — 36,5 тысячи рублей.

Ниже среднего заработок и у сотрудников сферы образования — 39 тысяч, строителей — 39,6 тысячи, а также работники здравоохранения и соцуслуг — почти 45 тысяч рублей.

Напомним, по итогам 2020 года Свердловская область вошла в десятку регионов России по неравенству доходов населения. В декабре прошлого года средняя зарплата свердловчан составила 54 298 рублей. За год она увеличилась на 4,9%.

В антирейтинг по неравенству доходов населения попала Свердловская область
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