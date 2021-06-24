Найти другую работу отказавшимя от прививки от COVID-19 посоветовал Песков

Мы с вами уже говорили, что если москвич работает в сфере услуг — он должен сделать прививку, а если он принял для себя решение эту прививку не делать, то он просто обязан перестать работать в сфере услуг. Никто не препятствует гражданину найти работу в сфере, где необязательно прививаться от коронавируса,заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.