Оторвало ухо: велосипедист врезался в иномарку в Екатеринбурге

ДТП с участием велосипедиста и иномарки случилось вечером 24 июня на перекрестке улиц Мира и Малышева в Екатеринбурге. По словам очевидцев, мужчине, в результате столкновения с автомобилем Toyota оторвало ухо. Велосипедист не спешился, когда пересекал нерегулируемый пешеходный переход.