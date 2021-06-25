Проживший 2 недели на уральской трассе дальнобойщик уехал домой на своей фуре

Напомним, грузовой транспорт дальнобойщика сломался под Екатеринбургом в начале июня 2021 года. Заказчик, которому мужчина и вёз груз, забрал нужные ему вещи и бросил мужчину на дороге. Исправить поломку ему не удалось, и ему пришлось жить в фуре. Едой и питьём его обеспечивали другие автомобилисты. Дальнобойщик связался с братом, который пообещал привезти ему деньги, но не приехал, а у водителя разрядился мобильный телефон. Аккумулятор на форе тоже сел, в итоге он остался и без связи.