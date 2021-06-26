Дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 появился в аэропорту Кольцово на Урале

Напомним, первый пункт вакцинации в аэропорту Кольцово открылся в марте 2021 года. Он работает с 13 до 19 часов по местному времени. В нем вакцинируют вакциной «Спутник V», есть возможность привиться как первым, так и вторым компонентом препарата.