Ехал непристегнутым: в вылетевшей с трассы на Урале иномарке погиб водитель

Смертельное ДТП произошло на трассе в Свердловской области, сообщает Е1. За рулем находился мужчина 1988 года рождения. В автомобиле также находился пассажир — мужчина 1993 года рождения.
Двигаясь со стороны поселка Исеть в направлении Сагры Свердловской области, водитель Hyundai Tucson съехал с проезжей части, не справившись с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в ЦГБ № 23 Екатеринбурга.
Ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Не известно, были ли они пьяны, проводится медицинская экспертиза, сообщили в ГИБДД. Погибший водитель имел стаж вождения автомобилем порядка 10 лет. Неоднократно привлекался за нарушения ПДД.
Напомним, водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге уснул за рулём и врезался в экскаватор. ДТП случилось 26 июня, помимо водителя пострадали и пассажиры такси. Все были госпитализированы с различными травмами в больницу.