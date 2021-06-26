Ехал непристегнутым: в вылетевшей с трассы на Урале иномарке погиб водитель

Ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Не известно, были ли они пьяны, проводится медицинская экспертиза, сообщили в ГИБДД. Погибший водитель имел стаж вождения автомобилем порядка 10 лет. Неоднократно привлекался за нарушения ПДД.