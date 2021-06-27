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«Справедливая Россия» определила кандидата в Госдуму от Нижнего Тагила

27 июня 2021, 16:07
Фото: 1mediainvest.ru
В Москве состоялся съезд партии «Справедливая Россия — За правду», где прошло выдвижение кандидатов на выборы в Госдуму. Представителем партии от Нижнетагильского одномандатного избирательного округа № 171 стал Сергей Белоусов, сообщает пресс-служба партии.

Белоусов родился в 1961 году. На данный момент он является старшим преподавателем кафедры социальной работы, управления и права в Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте. Образование: учитель общетехнических дисциплин и черчения, менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление» и магистр экономики.

В 2008 году выдвинулся на выборы Главы Нижнего Тагила, однако не прошел этап регистрации. В 2012 году планировал принять участие в выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва, но также получил отказ в регистрации. В 2016 году выдвинулся на выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, но утратил статус. В 2017 году Белоусов принял участие в выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва. В этом же году был зарегистрирован на выборы депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва от коммунистической партии.

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Напомним, съезд ЛДПР утвердил список кандидатов партии по выборам в Госдуму. 45-летний Антон Гусев будет баллотироваться по Нижнетагильскому одномандатному округу.

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