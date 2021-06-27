«Справедливая Россия» определила кандидата в Госдуму от Нижнего Тагила

В 2008 году выдвинулся на выборы Главы Нижнего Тагила, однако не прошел этап регистрации. В 2012 году планировал принять участие в выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва, но также получил отказ в регистрации. В 2016 году выдвинулся на выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, но утратил статус. В 2017 году Белоусов принял участие в выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва. В этом же году был зарегистрирован на выборы депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва от коммунистической партии.