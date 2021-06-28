Изнасилованная мужем свердловчанка несколько месяцев добивалась возбуждения дела

Спустя месяц женщина, чувствуя, что дело затягивается, наняла адвоката, который узнал, что уголовное дело не возбудили. Адвокат и потерпевшая обжаловали это решение в суде, но постановления отменялись и возникали новые отказы. В итоге женщина написала жалобу на действия следователя, а в марте 2021 года она узнала, что дело завели на неё саму — по заявлению её экс-мужа, который написал заявление о ложном доносе. Через суд она и её адвокат сумели добиться отмены этого дела, но дело об изнасиловании так и не было заведено. Кроме того, бывший муж угрожал, что вывезет детей за границу.