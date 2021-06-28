С жалобой на пожары из-за лесопилок обратилась к президенту РФ жительница Серова

Кроме того, в 2020 году, по словам жителей районов, которые находятся рядом с полигоном, где сжигают отходы, оставшиеся после обработки дерева, не раз жаловались на дым и загрязнённый воздух. После проверки лесопилок полицией и природоохранной структурой их владельцы были привлечены к административной ответственности. Однако в 2021 году горбыль жгут, как и раньше.