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Строить высокие заборы на своих участках разрешат тагильчанам

29 июня 2021, 03:51
Фото: pixabay.com
После утверждения новых правил землепользования и застройки жителям Нижнего Тагила разрешат строить высокие заборы на своих участках. Документ обсуждается в городской думе.

В данный момент жителям Нижнего Тагила разрешено возводить заборы на своих участках, будь то частный дом или участок в коллективном саду, высотой не более 1,8 метра.

Многих такой порядок не устраивал, ведь за слишком высокие заборы существуют штрафные санкции (до 5 тысяч рублей).

Изменить существующий порядок депутатам местной думы предложили активные жители частного сектора и дачники. В 2020 году они обратились в местную думу, где в итоге была создана рабочая группа, передает ИА «Все новости».

Проработав вопрос, было предложено разрешить ставить сплошное ограждение вдоль дорог и проездов высотой до 2,4 метра. При этом высота забора между участками останется прежней — 1,8 метра. Новые правила землепользования и застройки Нижнего Тагила депутаты должны на следующем заседании, которое состоится 30 июня.

Напомним, ранее мы рассказывали, что тагильские дачники выращивают овощи рядом с шлакоотвалом ЕВРАЗ НТМК. По словам садоводов, на местности невозможно дышать, а неприятный запах — самая частая проблема. Отходы складируются предприятием на протяжении 72 лет.

Тагильские дачники выращивают овощи рядом с шлакоотвалом ЕВРАЗ НТМК
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#Садовый участок#Забор#Участок#Общество#Нижний Тагил#Дом
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