Строить высокие заборы на своих участках разрешат тагильчанам

Многих такой порядок не устраивал, ведь за слишком высокие заборы существуют штрафные санкции (до 5 тысяч рублей).
Изменить существующий порядок депутатам местной думы предложили активные жители частного сектора и дачники. В 2020 году они обратились в местную думу, где в итоге была создана рабочая группа, передает ИА «Все новости».
Проработав вопрос, было предложено разрешить ставить сплошное ограждение вдоль дорог и проездов высотой до 2,4 метра. При этом высота забора между участками останется прежней — 1,8 метра. Новые правила землепользования и застройки Нижнего Тагила депутаты должны на следующем заседании, которое состоится 30 июня.
Напомним, ранее мы рассказывали, что тагильские дачники выращивают овощи рядом с шлакоотвалом ЕВРАЗ НТМК. По словам садоводов, на местности невозможно дышать, а неприятный запах — самая частая проблема. Отходы складируются предприятием на протяжении 72 лет.