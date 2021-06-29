Труп убитой соседки почти месяц хранил уралец за диваном в Богдановиче

Напомним, 9 января 2021 года в селе Артинского района во время совместного распития алкоголя между мужчинами началась драка. Один из мужчин случайно промахнулся и ударил женщину, которая находилась неподалёку от них. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. Женщина жаловалась на головную боль, после чего ушла спать и скончалась от полученной травмы. Мужчину, по вине которого умерла женщина, приговорили к 1 году и 1 месяцу колонии-поселения.