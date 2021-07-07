Девочка сломала руку на детском аттракционе в Екатеринбурге

Инструктор аттракциона не объяснила девочке, как правильно на нём играть, только сказала, что нужно прыгать через движущиеся предметы. По словам мамы девочки, нужно было опираться на него руками, но инструктор про это не сказала. Почти сразу девочка упала, пишет Е1.