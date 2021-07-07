tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля 2021, 03:56

Published 7 июля 2021, 03:56

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Девочка сломала руку на детском аттракционе в Екатеринбурге

7 июля 2021, 03:56
12-летняя девочка из Екатеринбурга сломала плечевую кость на детском аттракционе развлекательного центра «Герои-парк» в торговом центре «Гринвич», куда привела её мама, чтобы отметить день рождения дочки.

Инструктор аттракциона не объяснила девочке, как правильно на нём играть, только сказала, что нужно прыгать через движущиеся предметы. По словам мамы девочки, нужно было опираться на него руками, но инструктор про это не сказала. Почти сразу девочка упала, пишет Е1.

Пострадавшей дали нашатырный спирт и предложили вызвать скорую помощь, но мама отказалась. Вечером у ребёнка поднялась температура, а на следующий день мама привела её в поликлинику, где девочке диагностировали перелом плечевой кости и наложили ей гипс.

Мать ребёнка потребовала возместить причинённый ущерб, который она оценила в 50 тысяч рублей. Но в администрации развлекательного центра на это дали отрицательный ответ, отметив, что было проведено внутреннее расследование происшествия. Со стороны развлекательного парка никаких нарушений не выявлено: мать о рисках предупредили, инструктором были проведены инструктажи по правилам пользования и технике безопасности во время пользования аттракционом.

Напомним, в Екатеринбурге дети, посещавшие сауну вместе с родителями, отравились парами хлора, из-за чего были доставлены в больницу. СКР начал проводить проверку сауны.

Материалы по теме
H&M требует с «Гринвича» в Екатеринбурге возместить 33 млн рублей убытковДети отравились парами хлора во время посещения сауны в Екатеринбурге
#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Перелом#Аттракционы#Екатеринбург#ТРЦ Гринвич
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика