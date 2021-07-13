600 медицинских пиявок поставит в тагильскую поликлинику компания из Казани

Напомним, 600 пиявок должны быть поставлены в поликлинику Нижнего Тагила партиями по 300 штук до ноября 2021 года. Поставщик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по производству биологических лекарственных средств. Гарантия на пиявки составляет не менее шести месяцев, они должны быть здоровыми, без повреждений на присосках.