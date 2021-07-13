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Posted 13 июля 2021, 10:36

Published 13 июля 2021, 10:36

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

600 медицинских пиявок поставит в тагильскую поликлинику компания из Казани

13 июля 2021, 10:36
600 медицинских пиявок поставит в поликлинику № 4 Нижнего Тагила ООО «Гирудо-центр» из Казани.

Всего на аукцион поступило две заявки. «Гирудо-центр» снизил изначальную цену контракта с 98,5 тысячи рублей до 97,1 тысячи и стал победителем.

ООО «Гирудо-центр» зарегистрировано в Казани в 2017 году. Директором компании является Татьяна Новикова. Организация являлась поставщиком в 18 госконтрактах на сумму 1,1 миллиона рублей для Центральной городской больницы Минздрава Чувашии, реабилитационного центра МЧС республики Татарстан и других заказчиков.

Напомним, 600 пиявок должны быть поставлены в поликлинику Нижнего Тагила партиями по 300 штук до ноября 2021 года. Поставщик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по производству биологических лекарственных средств. Гарантия на пиявки составляет не менее шести месяцев, они должны быть здоровыми, без повреждений на присосках.

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