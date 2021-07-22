Экс-сотрудник колонии получил почти 4 года заключения за пронос телефонов в Тагиле

Тагилстроевский районный суд признал Виталия Панова виновным по статье «Получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий» и статье «Превышение должностных полномочий». В процессе расследования было выявлено, с января по июнь 2020 года Панов взаимодействовал с неустановленным лицом. Сотрудник Исправительной колонии № 5 ГУФСИН должен был проносить на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны. За один телефон мужчина получал пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.