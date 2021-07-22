Экс-сотрудник колонии получил почти 4 года заключения за пронос телефонов в Тагиле

Posted 22 июля 2021, 15:02
Published 22 июля 2021, 15:02
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Тагилстроевский районный суд признал Виталия Панова виновным по статье «Получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий» и статье «Превышение должностных полномочий». В процессе расследования было выявлено, с января по июнь 2020 года Панов взаимодействовал с неустановленным лицом. Сотрудник Исправительной колонии № 5 ГУФСИН должен был проносить на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны. За один телефон мужчина получал пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В результате за 2020 год мужчина пронес 22 сотовых телефона за взятку в сумме 145 тысяч рублей. Телефоны он передавал заключенным. В июне 2020 года действия Панова были пресечены сотрудниками колонии. В тот момент он пытался провезти еще семь телефонов.
Тагильчанин был приговорен к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он два года не сможет занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ.
Напомним, 24 июня стало известно, что бывшему инспектору ГИБДД из Нижнего Тагила Виктору Храмцову был вынесен приговор за получение взятки через посредника и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.