Допрос парня с автоматом обнародовала полиция Екатеринбурга

Posted 29 июля 2021, 10:32
Published 29 июля 2021, 10:32
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Сразу же после задержания попросил прощения у екатеринбуржцев и сотрудников МВД за свой необдуманный поступок Никита Рыжиков, житель Красноярского края, которого вчера задержали на улице Широкореченской в Екатеринбурге, сообщает Е1. Молодой человек был задержан из-за того, что 28 июля 2021 года разгуливал по поселку Мичуринскому с предметом, похожим на автомат Калашникова.
В ходе следственных мероприятий выяснилось, что у парня оказался всего лишь автомат для страйкбола, внешне похожий на боевой. Он был в алкогольном опьянении. В отношении задержанного молодого человека сотрудники полиции из отдела № 8 УМВД по Екатеринбургу возбудили делопроизводство за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.
Полицейские планируют доставить подозреваемого в суд для рассмотрения собранных материалов по существу завтра, 30 июля. Никите Рыжикову грозит штраф или арест на срок до пятнадцати суток.
Напомним, «ковбой» из Красноярского края был замечен в сквере за домами на улице Широкореченской в Екатеринбурге 28 июля местными жителями, которые и вызвали полицейских.