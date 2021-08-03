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Блогер прокатил девушку в наручниках на крыше «Бентли» по Москве

3 августа 2021, 07:27
Фото: скриншот видео "Московские происшествия"
Московский блогер Сергей Косенко прокатил на крыше «Бентли» девушку. Он привязал ее к автомобилю.

Также девушка была пристегнута наручниками к водителю, а ее рот был заклеен скотчем. Перфомансом уже заинтересовались сотрудники ГИБДД.

За элитной иномаркой, которая участвовала в съемках, числится 68 нарушений на сумму 78,5 тысячи рублей. У Косенко пять миллионов подписчиков в Instagram и он уже извинился за такие съемки, пишет «Федерал Пресс».

Напомним, девочка, которая снимала клип для TikTok выкинула с восьмого этажа бутылку с маслом и чуть не попала в голову прохожим. Они вызвали полицию, но стражи порядка не приехали.

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#Наручники#Москва#Блогер#Автомобиль#Девушка#Происшествия
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