Блогер прокатил девушку в наручниках на крыше «Бентли» по Москве

Также девушка была пристегнута наручниками к водителю, а ее рот был заклеен скотчем. Перфомансом уже заинтересовались сотрудники ГИБДД.
За элитной иномаркой, которая участвовала в съемках, числится 68 нарушений на сумму 78,5 тысячи рублей. У Косенко пять миллионов подписчиков в Instagram и он уже извинился за такие съемки, пишет «Федерал Пресс».
Напомним, девочка, которая снимала клип для TikTok выкинула с восьмого этажа бутылку с маслом и чуть не попала в голову прохожим. Они вызвали полицию, но стражи порядка не приехали.